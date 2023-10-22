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تسريب رقم الهاتف الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني على الإنترنت

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تسريب رقم الهاتف الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني على الإنترنت
AFP
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أفادت صحيفة Sun بأنه تم تسريب رقم الهاتف المحمول الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ونشره على الإنترنت.

وقالت الصحيفة: "تم نشر رقم الهاتف المحمول الشخصي لريشي سوناك، الذي استخدمه لفترة طويلة، على شبكة الإنترنت".

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وأشارت إلى أن صانعي المقالب نشروا على شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية ورد المجيب الآلي لرئيس الوزراء.

وأكدت الصحيفة أن هذا هو الرقم نفسه الذي استخدمه سوناك لسنوات طويلة.

ونوهت بأن سوناك حصل على رقم منفصل جديد عندما وصل إلى السلطة.

وأضافت: "لكن الفيديو المنشور على الإنترنت يظهر أن الرقم السابق ما زال نشطا".

المصدر:نوفوستي

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