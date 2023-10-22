الخبير دوغلاس ماكغريغور: الجيش الأمريكي منهك

قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور، في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، إن الجيش الأمريكي منهك.

وأضاف: "القوات المسلحة الأمريكية التي كانت في عام 1991 لم تعد موجودة في الوقت الحالي. لدينا احتياطي ضعيف من الأفراد والكوادر. ولا يستطيع الجيش تجنيد الناس في صفوفه".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع المخاطرة في الانخراط ولو حتى في نزاع واحد، لأنها أنهكت نفسها بحروب احتلال لا معنى لها.

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقب زيارته للصين، إن الولايات المتحدة تنجرف بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا.

من جانبه أعلن سفير كوريا الشمالية في موسكو شين هونغ تشول، أن النزاع الأوكراني، الذي تغذيه الولايات المتحدة بإنفاق مبالغ فلكية، سيصبح بالنسبة لواشنطن بمثابة "أفغانستان ثانية".

المصدر: نوفوستي