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موقع عسكري: على وقع التصعيد في الشرق الأوسط واشنطن قد تجبر أوكرانيا على التفاوض

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موقع عسكري: على وقع التصعيد في الشرق الأوسط واشنطن قد تجبر أوكرانيا على التفاوض
Legion-Media
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ذكرت صحيفة ميليتاري واتش أن واشنطن يمكن أن تستغل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتفاقم في الشرق الأوسط لإجبار أوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.

وأضاف الموقع أنه مع تراجع الثقة في قدرة الجيش الأوكراني على تحقيق أهدافه العسكرية، فإن التذرع بضرورة توجيه الدخائر إلى إسرائيل يمكن أن يشكل مخرجا مناسبا للغرب "يحفظ ماء وجهه".

وبذلك ستتمكن الولايات المتحدة من تقليص نفقاتها، وإجبار أوكرانيا على بدء مفاوضات السلام.

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وأشار إلى أن الغرب سيقوم بتوجيه الذخائر إلى إسرائيل بدلا من أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة على خلفية فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، إن الأموال التي وافق الكونغرس الأمريكي على صرفها لأوكرانيا بدأت تنفد.

المصدر: ريا نوفوستي

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