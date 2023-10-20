قاض في نيويورك يهدد ترامب بعقوبات تصل إلى السجن بسبب منشور "مهين"

هدّد القاضي الذي يرأس المحاكمة المدنية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي بـ"عقوبات شديدة تصل إلى السجن"، لنشره منشورا "مهينا" لموظفة في المحكمة.

وخلال الجلسة التي تغيب عنها ترامب، يوم الجمعة، ذكر القاضي آرثر إنغورون أنه سبق أن منع منذ اليوم الثاني للمحاكمة في 3 أكتوبر، جميع الأطراف من مهاجمة فريقه، بعد منشور اعتبر "مهينا" لمساعدته في المحكمة على حساب الملياردير الجمهوري في شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".

وأضاف القاضي أنه تم حذف المنشور لكن "رغم الأمر الواضح، علمت مساء أمس أن المنشور المخالف لم تتم إزالته مطلقا من موقع دونالد ترامب الإلكتروني donaldjtrump.com وأنه ظل على هذا الموقع طوال الـ17 يوما الماضية"، قبل أن يتم "سحبه في ساعة متأخرة من مساء أمس (الخميس) فقط استجابة لرسالة بريد إلكتروني من هذه المحكمة".

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وتابع آرثر إنغورون: "في المناخ السائد، يمكن للأكاذيب التحريضية أن تؤدي، وقد أدت في بعض الحالات، إلى أضرار جسدية خطيرة أو ما هو أسوأ من ذلك".

ودعا القاضي فريق محامي ترامب إلى "شرح لماذا لا يجب أن يؤدي هذا الانتهاك الصارخ" لأمره "إلى عقوبات خطيرة، بما في ذلك عقوبات مالية، واتهام دونالد ترامب بازدراء القاضي ثم حبسه".

ووفق العديد من وسائل الإعلام المحلية، أقر كريس كيسي أحد محامي دونالد ترامب، بالذنب، قائلا إن ما وقع حادث غير مقصود وذكر أن المنشور حذف بالفعل من منصة "تروث سوشال".

وقال كيسي "إنه أمر مؤسف وأعتذر نيابة عن موكلي"، وفق ما أوردت قناة "إن بي سي نيوز".

وأشار القاضي إلى أنه سيتخذ قرارا بشأن الحادثة.

وجدير بالذكر أنه بسبب تصريحاته الحادة في كثير من الأحيان، تم منع دونالد ترامب أيضا من الإدلاء بتصريحات عامة تستهدف المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود في المحاكمة الجنائية المقبلة في واشنطن بتهمة محاولة عكس نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.

المصدر: "فرانس برس"