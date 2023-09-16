المحقق الخاص يطلب الحد من إمكانية إدلاء ترامب بتعليقات على قضية اقتحام الكابيتول

طلب المحقق الخاص جاك سميث المكلف بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المحكمة إصدار قرار يحد من إمكانية تعليق ترامب على قضية اقتحام الكابيتول.

وجاء في الوثائق القضائية أن "التصريحات العلنية التحريضية المتكررة من جانب المدعى عليه تجاه محكمة مقاطعة كولومبيا والقضاء والمدعين وشهود العيان المحتملين، من المرجح أن تضر بالمحلفين وقد تؤدي إلى تهديدات وتضييق على الأشخاص الذين يخصهم بتصريحاته".

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وطلب سميث من القاضية الفدرالية تانيا تشوتكان فرض "قيود معقولة" على التصريحات التي سيدور الحديث فيها عن "أشخاص أو إفادات أو مصداقية لدى شهود العيان المحتملين" وكذلك التصريحات "عن أي جانب أو شاهد عيان أو مدع أو موظف في المحكمة أو محلف محتمل"، في حال كون تلك التصريحات "مهينة أو تحريضية وتخويفية".

ويتهم دونالد ترامب "بالتآمر" من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية بسبب اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث كان من المقرر أن يقر الكونغرس نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها ترامب ورفض الاعتراف بهزيمته فيها.

وفي حال الإدانة قد يواجه ترامب عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما.

المصدر: تاس