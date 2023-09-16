 
مباشر

المحقق الخاص يطلب الحد من إمكانية إدلاء ترامب بتعليقات على قضية اقتحام الكابيتول

أخبار العالم

المحقق الخاص يطلب الحد من إمكانية إدلاء ترامب بتعليقات على قضية اقتحام الكابيتول
AP Andrew Harnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w20g

طلب المحقق الخاص جاك سميث المكلف بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المحكمة إصدار قرار يحد من إمكانية تعليق ترامب على قضية اقتحام الكابيتول.

وجاء في الوثائق القضائية أن "التصريحات العلنية التحريضية المتكررة من جانب المدعى عليه تجاه محكمة مقاطعة كولومبيا والقضاء والمدعين وشهود العيان المحتملين، من المرجح أن تضر بالمحلفين وقد تؤدي إلى تهديدات وتضييق على الأشخاص الذين يخصهم بتصريحاته".

إقرأ المزيد
ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته في قضية اقتحام مبنى الكابيتول
ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته في قضية اقتحام مبنى الكابيتول

وطلب سميث من القاضية الفدرالية تانيا تشوتكان فرض "قيود معقولة" على التصريحات التي سيدور الحديث فيها عن "أشخاص أو إفادات أو مصداقية لدى شهود العيان المحتملين" وكذلك التصريحات "عن أي جانب أو شاهد عيان أو مدع أو موظف في المحكمة أو محلف محتمل"، في حال كون تلك التصريحات "مهينة أو تحريضية وتخويفية".

ويتهم دونالد ترامب "بالتآمر" من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية بسبب اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث كان من المقرر أن يقر الكونغرس نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها ترامب ورفض الاعتراف بهزيمته فيها.

وفي حال الإدانة قد يواجه ترامب عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"