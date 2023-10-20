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رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن الانفصال عن زوجها ووالد ابنتها

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رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن الانفصال عن زوجها ووالد ابنتها
Legion-Media
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أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلوني الجمعة أنها انفصلت عن زوجها ووالد ابنتها الصغيرة، بعد زواج استمر لعقد من الزمن تقريبا.

وقالت ميلوني، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن علاقتها مع الصحفي التلفزيوني أندريا جامبرونو انتهت.

ويصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لحكومة ميلوني، وهي أول حكومة في إيطاليا ترأسها امرأة وأول إدارة يقودها اليمين المتشدد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

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ميلوني، التي ربتها أمها بعد أن رحيل والدها عن الأسرة، وجامبرونو لديهما ابنة تدعى جينيفرا وتبلغ من العمر 7 سنوات.

وفي بيانها شكرت ميلوني جامبرونو على علاقتهما، وأكدت أنها ستدافع عن صداقتهما. وأضافت: لم أحظى بحب أبي، لذلك سأدافع مهما كان الثمن عن فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات تحب والدتها وتحب والدها.

المصدر: AP

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