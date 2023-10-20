بوليانسكي: التجارب الأمريكية في نيفادا خطوة نحو التصعيد

أكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أنه في حال أجرت الولايات المتحدة تجارب في ولاية نيفادا، فهذه يعتبر خطوة نحو التصعيد من جانبها.

وقال بوليانسكي لقناة "روسيا-24" ردا على سؤال حول ما إذا كان مجلس الأمن الدولي سينظر في مسألة التجارب الأمريكية في نيفادا، والتي يُزعم أنها حدثت على خلفية سحب الجانب الروسي التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية: "إذا أجروا بالفعل تجارب نووية، فهذه يعني أنها خطوة نحو التصعيد من جانبهم. مجلس الأمن لا يعتزم بحث هذه القضية بعد. على الأقل، أنا لا أعرف شيئا عن هذا".

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وصرح نائب وزير خارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تتحقق من معلومات حول انفجار تحت الأرض باستخدام مواد كيميائية متفجرة في موقع اختبار في ولاية نيفادا، وإذا تم تأكيد البيانات، فإن هذا الانفجار لا يتعارض مع الوقف الطوعي للتجارب النووية أو معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وصرح رئيس دائرة الخارجية الروسية لمنع الانتشار والحد من التسلح إن روسيا ستواصل الالتزام بوقف التجارب النووية، ولن تجري أي تجارب إلا إن أقدمت واشنطن على ذلك.

المصدر: نوفوستي