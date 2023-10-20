ما حاجة روسيا إلى الخروج من معاهدة حظر التجارب النووية

تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، حول الهدف من انسحاب روسيا، الذي أشار إليه الرئيس بوتين، من معاهدة حظر التجارب النووية.

وجاء في المقال: إحدى اللحظات الأكثر إثارة للانتباه في خطاب فلاديمير بوتين في فالداي، والتي سوف تُقتَبس، على مدى أشهر أو حتى سنوات قادمة، كانت "النووي". ردا على سؤال المحلل السياسي سيرغي كاراغانوف حول التغيير المحتمل في العقيدة النووية، أوضح بوتين أنه لن يغيرها. لكن من الممكن الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية الموقعة مع الولايات المتحدة.

والسبب الإرادي هو أن هدف التصعيد النووي من جانبنا ليس التصعيد بحد ذاته أو حتى الرغبة في إجراء تجارب نووية. الهدف هو إظهار الإرادة السياسية لاتخاذ خطوات نووية. والآن، من خلال انسحابها الواضح من المعاهدة (واحدة من الاتفاقيات الروسية الأميركية القليلة المتبقية في مجال الاستقرار النووي)، تُظهر موسكو أن هذه الإرادة موجودة.

ولكن هناك بعدا دوليا، فالتجارب النووية الأحادية الجانب للأسلحة الروسية يمكن أن يُنظر إليها بشكل سلبي للغاية من قبل عدد من شركائنا في دول الجنوب العالمي. أولئك الذين ضد السباق النووي والذين يفكرون، عشية انعقاد المؤتمر الاستعراضي حول تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي، في ما إذا كان الأمر يستحق، في ظل الظروف الحالية، تمديد تخليهم عن تطوير أسلحة نووية.

وأخيرا، هناك سبب عالمي هو أنه في المستقبل المنظور سوف تكون هناك قواعد جديدة للعبة في العالم. ويجب على روسيا أن تداني هذه اللحظة ليس فقط بالقوة والحسم، إنما وبالحرية قدر الإمكان، خالية من مختلف أنواع الالتزامات الأحادية التي تقيد القدرات الروسية وتمنح، في الوقت نفسه، الدول الأخرى تفوقا.

وفي الواقع، الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية يحل كل هذه المشاكل.

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