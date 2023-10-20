موسكو: واشنطن تعيد فرض العقوبات على إيران بحجة التهديد الصاروخي النووي الزائف

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة تواصل فرض المزيد والمزيد من العقوبات على إيران بحجة التهديد الصاروخي النووي الإيراني الزائف.

وقالت زاخاروفا: "أثبتت الولايات المتحدة نفسها منذ فترة طويلة وبقوة باعتبارها منتهكا مستمرا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231. وبعد أن أعلنت في عام 2018 انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، تحاول واشنطن بكل قوتها أن تنأى بنفسها عن هذه الخطة".

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وأضافت: "بدلا من الالتزام بمتطلبات القرار ورفع القيود المفروضة على إيران، تواصل الولايات المتحدة فرض المزيد والمزيد من العقوبات بحجة التهديد الصاروخي النووي الإيراني الزائف، والذي تعمل هي نفسها بجد على تضخيمه ومحاولة تخويف بقية العالم منه".

وأشارت إلى أن "العادات السيئة للولايات المتحدة يتم تبنيها عن طيب خاطر من قبل أولئك الذين فقدوا منذ فترة طويلة القدرة على التفكير بشكل مستقل والعيش فقط بناء على أوامر من السلطة الأمريكية، وبدأ الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وسويسرا في تنفيذ أعمالهم الانتقامية ضد إيران، دون أن يدركوا أنهم أصبحوا أداة في حملة واشنطن لتقويض قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأكدت أن معارضي خطة العمل الشاملة المشتركة ما زالوا أقلية. ونوهت بأن "غالبية المجتمع الدولي ترفض بحزم خطها المدمر".

المصدر: RT