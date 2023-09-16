طهران: مساعي واشنطن لاتهام إيران بانتهاك القرار الأممي 2231 مضللة

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة سعيد ايرواني أن مساعي واشنطن لربط استخدام روسيا المزعوم لمسيرات إيرانية في أوكرانيا بقرار مجلس الأمن 2231، هي مضللة ولا أساس لها.

وكتب في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة: "بإيعاز من حكومة بلادي وردا على الرسالة المؤرخة في 11 سبتمبر 2023 الموجهة من ممثلي الولايات المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2023/661)، أقول إن الولايات المتحدة واستمرارا لاتهاماتها المتكررة التي لا أساس لها ونشر معلومات كاذبة، سعت مرة أخرى لطرح ادعاءات لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية في ما يتعلق بالصراع المستمر في أوكرانيا".

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وأضاف أن "المساعي المشؤومة للولايات المتحدة لخلق صلة زائفة بين الاستخدام المزعوم للطائرات المسيرة في الصراع في أوكرانيا، وقرار مجلس الأمن رقم 2231 لاتهام إيران بانتهاك هذا القرار، هو أمر مضلل ولا أساس له من الصحة على الإطلاق".

وأضاف: "كل هذه الاتهامات المفبركة نرفضها مرة أخرى. الأدلة المزعومة وما يسمى بالرسالة المرفقة التي قدمتها وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية باعتبارها "معلومات سرية" ملفقة بالكامل وليس لها أي صفة قانونية".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى تضليل المجتمع الدولي عمدا، لكنها تسعى أيضا إلى التلاعب بمهمة الأمانة العامة للأمم المتحدة فقط لغرض تأمين مصالحها السياسية، على الرغم من الانتهاك المستمر والملحوظ للقرار 2231.

ويتهم الأمريكيون والأوروبيون إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في عمليتها العسكري بأوكرانيا، ويزعمون أن ذلك يعدّ انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي وضع الإطار القانوني لاتفاق برنامج طهران النووي عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

المصدر: مهر نيوز