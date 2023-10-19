الدفاع الروسية: مقاتلة سو-27 تمنع طائرات حربية بريطانية من انتهاك أجواء البلاد فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز سو-27 منعت طائرة RC-135 ومقاتلتي تايفون تابعتين لسلاح الجو البريطاني من انتهاك أجواء الدولة فوق البحر الأسود.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد موقع FlightRadar24، السويدي المختص في عرض حركة الطيران، بأن طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار من طراز RQ-4B Global Hawk بعثت إشارة إنذار فوق البحر الأسود.

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وذكر الموقع أن المسيرة الجوية الأمريكية أرسلت إشارة 7600، وبعدها أخذت بالابتعاد عن شبه جزيرة القرم والتوجه نحو صقلية. علما أن إشارة 7600 تعني، فقدان الاتصال.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس أنه وجّه بتسيير دوريات دائمة فوق البحر الأسود تؤديها مقاتلات "ميغ-29" المزودة بصواريخ أسرع من الصوت بـ9 مرات، ومراقبة الوضع في البحر المتوسط عن كثب.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى الصين: "بناء على توجيهاتي، باشرت القوات الجوية الروسية تسيير دوريات دائمة ومتواصلة في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود... مقاتلاتنا "ميغ 31" مزودة بصواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت بتسع مرات، ومداها أكثر من ألف كيلومتر".

المصدر: RT