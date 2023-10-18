الدفاعات الروسية تسقط 28 مسيرة أوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود والبحر الأسود

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 28 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك جنوب غربي البلاد، وقرب أجواء القرم في البحر الأسود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم: "تم إحباط محاولة إرهابية أوكرانية جديدة لضرب أهداف في روسيا باستخدام طائرات بدون طيار وأسقطت الدفاعات الجوية 28 مسيرة فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك والبحر الأسود".

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وأسقطت الدفاعات الروسية أمس الثلاثاء ثماني مسيرات أوكرانية استهدفت القرم.

المصدر: RT