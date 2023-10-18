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الدفاعات الروسية تسقط 28 مسيرة أوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود والبحر الأسود

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الدفاعات الروسية تسقط 28 مسيرة أوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود والبحر الأسود
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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 28 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك جنوب غربي البلاد، وقرب أجواء القرم في البحر الأسود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم: "تم إحباط محاولة إرهابية أوكرانية جديدة لضرب أهداف في روسيا باستخدام طائرات بدون طيار وأسقطت الدفاعات الجوية 28 مسيرة فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك والبحر الأسود".

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المصدر: RT

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