 
مباشر
عاجل
رشقات صاروخية ثقيلة ومتتالية من غزة نحو تل أبيب وعدد كبير من المناطق في إسرائيل

موقف محرج للمستشار الألماني.. "متلازمة بايدن" تصيب شولتس!

أخبار العالم

موقف محرج للمستشار الألماني..
المستشار الألماني في ألبانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w8vb

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العاصمة الألبانية تيرانا، حيث تعرض لموقف محرج على السجاد الأحمر.

إقرأ المزيد
Focus: شولتس تعرض لكارثة.. لم يبق شيء كما كان
Focus: شولتس تعرض لكارثة.. لم يبق شيء كما كان

وتُظهر اللقطات لحظة وصول شولس إلى قمة عملية برلين في العاصمة الألبانية تيرانا أمس الاثنين.

وبعد خروجه من السيارة، سار المستشار الألماني على السجادة الحمراء ليفاجئ الجميع بتجاوزه حدودها، متجها إلى مكان آخر، وحين أدرك خطأه لوح بيده مازحا، وعاد إلى الطريق الصحيح، متجها نحو رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الذي كان ينتظره.

وقارن العديد من الأشخاص شولس بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي غالبا ما يتوه ويقع في مواقف محرجة خلال المناسبات الرسمية. وقال أحد المعلقين مازحا: "متلازمة بايدن". وكتب مستخدم آخر: "لا توجد خطوط حمراء بالنسبة له. هل قال أحد شيئا عن برج الثور؟ يجب أن أهرب الآن".

وتعاطف بعض المستخدمين مع الموقف، مشيرين إلى أن المستشار الألماني مجرد شخص منخرط في السياسة في الأوقات الصعبة.


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا