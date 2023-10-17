الأمن الصيني يتبع إجراءات تفتيش مشددة في مقر إقامة بوتين في بكين (فيديو)

رصدت كاميرا RT إجراءات التفتيش الصارمة التي يتبعها الأمن الصيني أثناء الدخول إلى مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في قصر "ديوان يويه" في بكين المخصص لإقامة الضيوف رفيعي المستوى.

حيث تخضع مداخل القصر لتفتيش دقيق للأشخاص وفحص السيارات أيضا.

يشار إلى أن بوتين وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد"، وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها الرئيس الروسي إلى الخارج بعد زيارة قرغيزستان الأسبوع الماضي منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.

المصدر: RT