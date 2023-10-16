بايدن يوجه رسالة إلى طهران و"حزب الله" بخصوص التصعيد ويعلق عما إذا كانت إيران وراء "طوفان الأقصى"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يوجد "دليل واضح" على وقوف إيران وراء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر شبكة CBS، ردا على سؤال مقدم البرنامج سكوت بيلي: "هل تقف إيران وراء حرب غزة؟"، أجاب بايدن قائلا: "لا أريد الخوض في معلومات سرية.. لكن لكي أكون صريحا معك، لا يوجد دليل واضح على ذلك".

وفي رده عما إذا كانت إيران تقف وراء أي من الصراعات، قال بايدن: "إيران تدعم باستمرار إيران حماس وحزب الله.. ولكن فيما يتعلق عما إذا كان لديهم معرفة مسبقة بالهجوم، وعما إذا ساعدوا في التخطيط للهجوم..لا يوجد دليل على ذلك في هذه المرحلة".

وعندما سُئل عن رسالته إلى حزب الله وإيران ومحاولة عبور الحدود والتصعيد مع إسرائيل، أجاب بايدن: "لا تفعلوا ذلك. لا تفعلوا، لا تفعلوا، لا تفعلوا".

كما أشار بايدن إلى أنه "يعتقد أن إسرائيل تدرك أن قسما كبيرا من الشعب الفلسطيني لا يشارك حماس وحزب الله وجهات نظرهما"، على حد قوله.

ويأتي ذلك وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان، فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه التاسع على التوالي، مخلفا أكثر من 2670 قتيلا وقرابة 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: CBS" + RT"