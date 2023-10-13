بايدن وصعود السلم .. تعثر متكرر (فيديو)

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن على سلم مرة أخرى، وهذه المرة أثناء محاولته، الصعود على خشبة المسرح في حدث في فيلادلفيا.

وكما كان واضحا من بث الحدث، فإن الزعيم الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما، والذي يعتزم إعادة انتخابه لولاية جديدة في عام 2024، لم يكن عليه سوى المرور بحوالي خمس خطوات للصعود إلى المسرح.

ولم يتمكن بايدن من قطع هذه المسافة دون مشاكل وتعثر مرتين، لكنه ظل واقفا على قدميه بعد الإمساك بجنبات السلم الحديدة.

وفي نهاية سبتمبر، تحدثت تقارير أن فريق الرئيس يتخذ إجراءات إضافية لمنعه من التعثر والسقوط أمام العلن، في وقت يستعد فيه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي يونيو الماضي سقط بايدن في حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية الأمريكية في كولورادو، حيث تعثر بصندوق عند قدميه.

وسبق أن تعثر بايدن في أكثر من مناسبة خلال صعوده على سلم الطائرة، ما أثار تساؤلات عن صحته ومدى قدرته للمارسة مهامه.

المصدر: وكالات