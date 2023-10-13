البرازيل: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا قد تنتهي إلى أيدي الإرهابيين

قال نائب الممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة نوربرتو موريتي أن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا قد تصل في النهاية لأيدي الإرهابيين، وهذا سوف يزعزع الاستقرار على المدى الطويل..

وقال الدبلوماسي البرازيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد بمبادرة روسية لبحث إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف: "تسبب عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى مناطق النزاع مخاطر جسيمة على السلام والأمن، فبعد مرور سنوات على وقف القتال، تظل الأسلحة المستخدمة في النزاعات تسبب ضررًا للمدنيين أو أنها تصل لأيدي المنظمات الإجرامية والإرهابية، بالتالي فهي عامل مزعزع للاستقرار على المدى الطويل.

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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الأسلحة الموردة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى أيدي الإرهابيين أو لمناطق الصراع الأخرى بسبب عدم كفاية السيطرة عليها.

وشككت الصحيفة في قدرة واشنطن على تعقب الأسلحة بعد وصولها إلى أوكرانيا. واصفة أوكرانيا بأنها مركز رئيسي لتهريب الأسلحة، إلى مناطق الصراع المختلفة.

ودعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف في وقت سابق رعاة نظام كييف للتوقف عن تشجيع إراقة الدماء والتفكير بجدية في عواقب أنشطتهم.

المصدر: تاس