كييف.. تحريك قضية ضد مستشار سابق لزيلينسكي بتهمة التحريض على العنف ضد المرأة

أعلنت عضو البرلمان الأوكراني إينا سوفسون تحريك قضية جنائية ضد أليكسي أريستوفيتش المستشار السابق للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بتهمة التحريض على العنف ضد المرأة.

في 28 سبتمبر، قدمت إينا سوفسون شكوى إلى الهيئات الأمنية ذات العلاقة حول تصريحات أليكسي أريستوفيتش المتعلقة باستخدام العنف ضد المرأة.

ووفقا للمدعية تم تحويل القضية إلى مكتب النيابة العامة في مدينة كييف.

وفي 25 سبتمبر، لفتت الصحفيتان الأوكرانيتان يانا برينزي وإيما أنتونيوك إلى تصريحات أليكسي أريستوفيتش ونشرتا فيديو تحريضيا له على YouTube.

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ويقول أريستوفيتش في الفيديو: "ماذا تريد أن تفعل مع هذه المخلوقات (النساء)؟ هل تود خنقها دون تركها على الإطلاق؟ لا! أولا، تريد ممارسة الجنس معها ومن ثم خنقها والاستمرار في ذلك لمدة ثلاث سنوات حتى تضمن أنك خنقتها بالفعل. يترافق نقيقهن عادة بالقلق الأبدي ومحاولة السيطرة على كل شيء".

بدوره، قال أريستوفيتش لـ"بي بي سي أوكرانيا"، إن الفيديو يستهدف سمعته الطيبة، وتم اجتزاء تصريحاته لكي تخرج عن سياقها.

يشار إلى أن أريستوفيتش استقال بعد كشفه سقوط صاروخي أوكراني على مبنى سكني في مدينة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، اتهمت كييف الجيش الروسي بإطلاقه.

المصدر: كوميرسانت