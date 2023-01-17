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مكتب زيلينسكي يقبل استقالة مستشاره أريستوفيتش

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مكتب زيلينسكي يقبل استقالة مستشاره أريستوفيتش
Globallookpress Evgen KotenkoKeystone Press Agency
مستشار مكتب زيلينسكي المستقيل/ أليكسي أريستوفيتش (صورة أرشيفية)
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قبل مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استقالة أليكسي أريستوفيتش من منصب المستشار المستقل.

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استقالة مستشار مكتب زيلينسكي بعد
استقالة مستشار مكتب زيلينسكي بعد "فضيحة" اعترافه بتسبب صاروخ أوكراني بحادث دنيبروبيتروفسك

نقلت ذلك صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي سيرغي نيكيفوروف، حيث نشرت قناة "تليغرام" التابعة للصحيفة: "أقال مكتب الرئيس أريستوفيتش من منصب المستشار المستقل".

وكان أريستوفيتش قد صرح، 14 يناير، أن سبب تدمير جزء من المبنى السكني في دنيبروبيتروفسك كان الدفاع الجوي الأوكراني، ولفت المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى كلام ممثلي أوكرانيا بأن الصاروخ الأوكراني المضاد للصواريخ هو سبب انهيار مدخل المنزل في دنيبروبيتروفسك، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تضرب المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية في أوكرانيا.

ثم تراجع أريستوفيتش عن تصريحاته بشأن أسباب انهيار جزء من المنزل في دنيبروبيتروفسك في وقت لاحق، وقال إنه كتب خطاب استقالة.

المصدر: نوفوستي

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