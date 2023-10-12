موقع: عمدة سديروت الإسرائيلية يناشد الجيش إجلاء سكان المدينة

أفاد موقع Ynet بأن ألون دافيدي رئيس بلدية سديروت الإسرائيلية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 27 ألف نسمة، وجه نداء للجيش الإسرائيلي لإجلاء السكان عن المدينة.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن سبعة صواريخ أطلقت من غزة أصابت سديروت في جنوب إسرائيل، مما رفع عدد المصابين إلى خمسة.

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وقال الموقع: "رئيس بلدية سديروت يدعو الجيش لإجلاء السكان من المدينة".

والسبت الماضي، أطلقت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وتشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي