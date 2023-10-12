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أردوغان ومحمد بن زايد يبحثان آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

أخبار العالم

أردوغان ومحمد بن زايد يبحثان آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية
الأناضول
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شدد الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، واتخاذ الخطوات الإيجابية على صعيد دول المنطقة والعالم لوقف إراقة الدماء.

وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي اليوم وفق بيان الرئاسة التركية، آخر التطورات في المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية.

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وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: الأناضول

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