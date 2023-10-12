الرئيس الإسرائيلي: نحو 5000 صاروخ أطلقت على إسرائيل

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، أن نحو 5000 صاروخ أطلقت على الأراضي الإسرائيلية منذ بدء هجوم "حماس".

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الخميس تسلل الآلاف إلى المستوطنات من مقاتلي حركة "حماس" قادمين من غزة منذ بدء "طوفان الأقصى".

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هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي لغاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1203 والجرحى إلى أكثر من 5700 في غزة، وإلى 29 قتيلا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: RT