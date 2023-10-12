وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تسلل الآلاف من مقاتلي "حماس" إلى إسرائيل منذ بدء "طوفان الأقصى"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الخميس تسلل الآلاف إلى المستوطنات من مقاتلي حركة "حماس" قادمين من غزة منذ بدء "طوفان الأقصى".

وأضاف غالانت خلال مؤتمر صحفي جمعه اليوم الخميس مع وزراء دفاع دول حلف الناتو: "رافق الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل يوم السبت الماضي تسلل آلاف المقاتلين من قطاع غزة إلى داخل البلاد".

وأضاف: "في تمام الساعة السابعة صباحا من يوم السبت، بدأت "حماس" حربها ضد الأطفال والنساء وعائلات بأكملها، عبر آلاف الإرهابيين الذين عبروا حدودنا الجنوبية، تزامنا مع إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه دولتنا".

وأكد غالانت أن هذه الحرب ستستمر لفترة طوية سيتم خلالها تدمير حركة "حماس" حتى آخر مقاتل.

واقتصرت التقديرات الإسرائيلية الأولية حول تسلل مقاتلي "حماس" إلى أراضيها على بضع مئات فقط.

وكشف الجيش الإسرائيلي أنه لاحظ تحركات غريبة في قطاع غزة ليلة السبت الماضي قبل انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، إلا أنه لم تكن هناك أي تحذيرات استخباراتية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا أول إقرار من الجيش الإسرائيلي بهذا الصدد، ما يعتبر اعترافا ضمنيا بفشل الاستخبارات الإسرائيلية في كشف تحركات ومخططات حركة حماس التي تم إعدادها على مرأى الاستخبارات والجيش الإسرائيلي.

المصدر: وكالات