البيت الأبيض يتراجع عن تصريح بايدن حول "قطع رؤوس الأطفال" (فيديو)

تراجع البيت الأبيض عن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن حول رؤيته صور أطفال إسرائيليين "قطعت رؤوسهم على أيدي عناصر "حماس".

ونقلت شبكة CNN عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، قوله إن هذه التصريحات كانت مبنية على "مزاعم" مسؤولين إسرائيليين وتقارير إعلامية محلية.

وأوضح المسؤول أن بايدن والمسؤولين الأمريكيين "لم يروا هذه الصور، ولم يتحققوا بشكل مستقل من أن حماس تقف خلف هذه المزاعم".

وجاء توضيح البيت الأبيض بعد ساعات قليلة من الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي خلال اجتماع لقادة الطائفة اليهودية، وقال فيها إن على الأمريكيين رؤية ما يحدث، وإنه "لم يتخيل رؤية إرهابيين يقطعون رؤوس أطفال".

وأضاف: "كان هذا الهجوم حملة من القسوة الخالصة، وليس فقط الكراهية، بل القسوة الخالصة، ضد الشعب اليهودي".

President Biden says he saw photos of "terrorists beheading children" in Israel-Hamas war. https://t.co/LPMlxk9E1Epic.twitter.com/Gt3gkEC9zk — NBC News (@NBCNews) October 11, 2023

هذ وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لموقع Intercept إنه ليس لديه أي معلومات تؤكد ما نشرته الصحف الإسرائيلية وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول "قيام عناصر حماس بقطع رؤوس الأطفال. لكن يمكن افتراض حدوث ذلك وتصديق التقارير".

وأضاف: "نحن حاليا مشغولون بالقتال والدفاع عن بلدنا. ليس لدينا الوقت للتحقق من كل تقرير".

من جهتها، أكدت حركة "حماس"، رفضها لما ورد في خطاب بايدن من مغالطات، مستنكرة بشدة تصريحاته التحريضية، مؤكدة "على حق الشعب في المقاومة وإنهاء الاحتلال".

المصدر: CNN + RT