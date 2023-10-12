مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يشتري مئات البنادق لتعزيز قوات الاحتياط (صور)

وقع رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسى داغان على صفقة لشراء مئات البنادق لتعزيز وحدات الاحتياط في مستوطنات المجلس.

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وقال دغان عند توقيع صفقة الأسلحة: "نحن جميعا معا بقبضة من حديد! بتعزيز الطبقات الاحتياطية، سنقف معا وندافع عن السامرة وعن دولة إسرائيل بأكملها".

ويدور الحديث عن شراء مئات الأسلحة من نوع "عراد" "M16" المحسن A4، وهو سلاح مختار تستخدمه البحرية ووحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي.

RT

وتم شراء أول 200 بندقية هجومية من شركة "IWI" وسيتم خلال الأيام المقبلة شراء المزيد من الأسلحة ووسائل القتال والحماية.

المصدر: RT