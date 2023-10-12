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لافروف يعرب عن أمله في قيام دولة فلسطينية بانتهاء الصراع في الشرق الأوسط

أخبار العالم

لافروف يعرب عن أمله في قيام دولة فلسطينية بانتهاء الصراع في الشرق الأوسط
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في أن ينفذ الجميع التزاماتهم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لقيام دولة فلسطينية بانتهاء المرحلة الراهنة من الصراع.

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جاء ذلك في حديث سيرغي لافروف للصحفيين اليوم الخميس عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة، حيث بحثوا الاتفاق على موقف مشترك تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأيد الوزراء وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، فيما تأمل روسيا أن يعود الطرفان إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بعد وقف إطلاق النار، مؤكدة ضرورة احترام إسرائيل وفلسطين القانون الإنساني والامتناع عن الاستخدام العشوائي للقوة.

المصدر: تاس

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