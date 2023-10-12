مراسلتنا: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة أرييل في الضفة الغربية (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة أرييل في الضفة الغربية المحتلة وقرب نتانيا، بعد سماع صوت انفجار ضخم.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أحد الصواريخ الذي أطلق من قطاع غزة، قرب مستوطنة أرئيل شمال الضفة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، وسط استمرار المواجهات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في محيط غزة، واتساع رقعتها لتشمل جنوب لبنان والحدود المصرية.

المصدر: RT