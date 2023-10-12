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ارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيرة الأوكرانية على بيلغورود إلى 3

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ارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيرة الأوكرانية على بيلغورود إلى 3
RT
مقاطعة بيلغورود، روسيا
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم المسيرة الأوكرانية على مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا مساء أمس الأربعاء، إلى 3 أشخاص.

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وأضاف أنه تم انتشال جثة طفل من تحت أنقاض المنزل المدمر.

وكتب غلادكوف على "تلغرام": "صباح صعب علينا جميعا. وليلا، نتيجة سقوط مسيرة في ضواحي مدينة بيلغورود دمّر مبنيان سكنيان وتضررت عدة مبان وسيارات نتيجة الانفجار، حيث قتل 3 أشخاص بينهم طفل".

وأعلن غلادكوف في وقت سابق مقتل شخصين بحطام مسيرة أوكرانية دمرتها الدفاعات الجوية.

المصدر: تاس

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