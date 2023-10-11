تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء بيلغورود

أعلنت وزراة الدفاع الروسية تدمير مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بلغورود وذلك بعد محاولتها مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية، بحسب بيان لوزراة الدفاع الروسية.

وقال بيان الدفاع الروسية: "أقدمت قوات كييف على مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية بواسطة طائرة بدون طيار، وتم التصدي لها ودمرتها وسائط الدفاع الجوي الروسية فوق مقاطعة بيلغورود".

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بدوره، ذكر حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إصابة شخصين في هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية بالقرب من المقاطعة.

وأضاف: "في أحد أحياء المقاطعة، أسقطت وسائط الدفاع الجوي طائرة بدون طيار أثناء اقترابها من المدينة.. ونتيجة لتساقط الحطام، اندلعت النيران في منزل سكني خاص. ونجم عن ذلك إصابة رجل وامرأة".

كما أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، تدمير 3 صواريخ عملياتية تكتيكية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو" في سماء مقاطعة بيلغورود الحدودية.

وتتعرض بيلغورود بصورة منتظمة لقصف وهجمات مسيّرات من أوكرانيا، وفي نهاية الشهر الماضي سبتمبر، أعلنت الدفاع الروسية إسقاط 9 صواريخ أطلقتها قوات كييف على المقاطعة من راجمات "أوراغان".

المصدر: RT