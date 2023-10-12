وزارة الدفاع الألمانية: وضع طائرتين مسيرتين حربيتين تحت تصرف إسرائيل في هجومها على غزة

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن وزارة الدفاع الألمانية وضعت طائرتين مسيرتين حربيتين تحت تصرف إسرائيل في هجومها الدامي ضد قطاع غزة.

وقالت الوكالة أن الطائرتين من طراز "هيرون تي بي".

وذكرت مجلة "دير شبيغل"، أن القوات الجوية الألمانية استأجرت هذه الطائرات لتدريب 16 طيارا ألمانيا على هذا الطراز في إسرائيل، ولكن المتدربين العسكريين الألمان سيعودون إلى ألمانيا بعد التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد أن قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه اتفق مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في البيت الأبيض خلال اجتماع مع ممثلي المنظمات العامة اليهودية في الولايات المتحدة: "لقد نقلنا حاملة طائرات أمريكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، ونرسل المزيد من المقاتلات إلى تلك المنطقة".

المصدر: RT