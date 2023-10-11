وزيرة المالية الأمريكية: سنستمر في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا

قالت وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل دعم أوكرانيا في مواجهتها مع روسيا طالما كان ذلك ضروريا.

وأضافت يلين، خلال الدورة الخريفية للهيئتين الإداريتين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش: "سندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

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في وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" نقلا عن مصادر في الحكومة الأمريكية والكونغرس، أن الإدارة تدرس إمكانية الجمع بين طلب الحصول على تمويل إضافي لأوكرانيا وطلب المساعدة لإسرائيل.

ونوهت بعض المصادر لشبكة "إن بي سي"، بأن المشرعين الذين يدعون إلى تقديم المزيد من المساعدة لكييف، يرون أن هذا النهج سيتغلب على مقاومة معارضي تقديم الدعم لكييف بين الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأمريكية.

وتوضح قناة NBC أنه وسط تدهور الوضع في الشرق الأوسط، من غير المرجح أن يثير طلب الأموال المخصصة للمساعدة العسكرية لإسرائيل جدلا جديا في الكونغرس وسيتم الموافقة عليه.

من جانبه أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى رؤساء إدارات الدفاع في دول الناتو لدعم أوكرانيا، أن بلاده ستقدم لنظام كييف حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار، تشمل ذخيرة مدفعية.

وقال أوستن: "تعلن الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا".

وأشار إلى أن حزمة المساعدات الجديدة ستشمل صواريخ الدفاع الجوي AIM-9M وذخائر المدفعية والذخائر الموجهة بدقة ووسائط مضادة للطائرات بدون طيار وأسلحة مضادة للدبابات. وشدد أيضا على أن إجمالي المساعدة العسكرية لأوكرانيا من الولايات المتحدة سيصل إلى ما يقرب من 44 مليار دولار.

المصدر: تاس