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الأمن الفدرالي الروسي: هناك 17 معسكرا لتدريب مرتزقة لأوكرانيا في بلدان الاتحاد الأوروبي

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الأمن الفدرالي الروسي: هناك 17 معسكرا لتدريب مرتزقة لأوكرانيا في بلدان الاتحاد الأوروبي
AP
أرشيف
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صرح رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف يأنه يعمل في دول الاتحاد الأوروبي حاليا 17 معسكرا لتدريب مسلحين من عناصر المنظمات الإرهابية الدولية والمرتزقة لأوكرانيا.

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وأضاف بورتنيكوف أن أوكرانيا تحولت بفضل جهود واشنطن وحلفائها في حلف الناتو إلى مصدر للتهديد الإرهابي العسكري على حدود دولة روسيا-بيلاروس الاتحادية.

وقال في خطاب ألقاه في جلسة مجلس رؤساء هيئات الأمن والمخابرات لبلدان رابطة الدول المستقلة في عاصمة أذربيجان باكو، اليوم الأربعاء: "تقوم الاستخبارات الغربية والمنظمات غير الحكومية - لمصلحة القوات الأوكرانية - بتجنيد أعضاء المنظمات الإرهابية الدولية والنازيين والمرتزقة المدربين في أفغانستان والشرق الأوسط وأوروبا ووراء المحيط".

وأضاف: "في بلدان الاتحاد الأوروبي وحدها يعمل 17 معسكر تدريب تحت رعاية أجهزة استخبارات الناتو".

المصدر: نوفوستي  

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