صرح رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف يأنه يعمل في دول الاتحاد الأوروبي حاليا 17 معسكرا لتدريب مسلحين من عناصر المنظمات الإرهابية الدولية والمرتزقة لأوكرانيا.

إقرأ المزيد

وأضاف بورتنيكوف أن أوكرانيا تحولت بفضل جهود واشنطن وحلفائها في حلف الناتو إلى مصدر للتهديد الإرهابي العسكري على حدود دولة روسيا-بيلاروس الاتحادية.

وقال في خطاب ألقاه في جلسة مجلس رؤساء هيئات الأمن والمخابرات لبلدان رابطة الدول المستقلة في عاصمة أذربيجان باكو، اليوم الأربعاء: "تقوم الاستخبارات الغربية والمنظمات غير الحكومية - لمصلحة القوات الأوكرانية - بتجنيد أعضاء المنظمات الإرهابية الدولية والنازيين والمرتزقة المدربين في أفغانستان والشرق الأوسط وأوروبا ووراء المحيط".

وأضاف: "في بلدان الاتحاد الأوروبي وحدها يعمل 17 معسكر تدريب تحت رعاية أجهزة استخبارات الناتو".

المصدر: نوفوستي