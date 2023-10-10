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باشينيان: هناك اتفاق أولي على عقد لقاء مع علييف

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باشينيان: هناك اتفاق أولي على عقد لقاء مع علييف
Globallookpress IMAGO/M. Popow
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أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن اتفاق أولي على عقد لقاء بينه وبين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بروكسل.

وقال باشينيان في حديث للتلفزيون الأرمني، يوم الثلاثاء، إن "لقاءنا سيكون في بروكسل، وأكدنا استعدادنا لعقده نحن وأذربيجان، وهذا يعني أن الطرفين يريدان التحرك نحو السلام".

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وأضاف أن "هذا يعني أنه خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر سيبلغ احتمال توقيع اتفاقية سلام 70%".

وأشار إلى أن أرمينيا على استعداد لفتح الطرق لأذربيجان وتركيا "على أساس السيادة والمساواة والمعاملة بالمثل"، مضيفا أن فتح المواصلات يتجاوب مع مصالح أرمينيا.

وأكد باشينيان عدم وجود أي توترات أو حشد للقوات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: تاس

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