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روسيا والعراق يدعوان لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

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روسيا والعراق يدعوان لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بين فلسطين وإسرائيل
Sputnik
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، موسكو، 10 أكتوبر 2023
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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال محادثات بموسكو إلى وقف إطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأسرع ما يمكن.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: "أكد لافروف وحسين ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي سيسمح بتجنب سقوط ضحايا جدد وتقديم المساعدة اللازمة للمدنيين المتضررين في الأعمال القتالية".

وأضاف البيان: "دعوة كل الأطراف المعنية إلى تكثيف جهودها لضمان الظروف للاستئناف السريع لعملية مفاوضات كاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي يجب أن تكون نتيجتها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967، تتعايش في سلام وأمن مع إسرائيل".
المصدر: تاس

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