ترامب يسخر من بايدن مجددا في مباحثاته مع الزعيم الصيني

شبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مشاركة الرئيس الحالي جو بايدن في المباحثات مع الرئيس الصيني، بأداء لاعبي كرة القدم من المدارس الثانوية مقابل محترفين من الدوري الرئيسي.

وقال ترامب : "لا يستطيع (بايدن) الجمع بين كلمتين، لكنه يجري مباحثات مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، الذي أعتقد أنه ذكي للغاية... الأمر أشبه بلعب فريق كرة القدم من المدرسة الثانوية مع فريق محترفين،.. تفاوضه مع هؤلاء الأشخاص أمر مثير للسخرية".

وأضاف ترامب: "نحن قريبون جدا من تدمير بلدنا، ومن العيش في بلد يخوض حربا عالمية ثالثة، لأنه لدينا رئيسا غير كفء".

وفي هجوم مماثل شنّه ترامب على بايدن في آب/أغسطس الماضي، أعلن ترامب أنه في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، سيطلق تحقيقا عاجلا في جميع الجرائم التي اقترفها الرئيس جو بايدن وعائلته.

كما كانت له تصريحات مشابهة في بداية سبتمبر العام الماضي عندما ردّ ترامب على وصف الرئيس الحالي جو بايدن له بالمتطرف، مؤكدا أن بايدن "إما مجنون أو يعاني من الخرف".

المصدر: نوفوستي+RT