وسائل إعلام: شولتس كان يعارض ضم أوكرانيا للناتو قبل قمة الحلف في فيلنيوس

أفادت مجلة "ذي نيويوركر" بأن المستشار الألماني أولاف شولتس أعرب للرئيس الأمريكي جو بايدن عن معارضته لتوجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو قبيل قمة الحلف في فيلنيوس.

وحسب المجلة، فإن شولتس هدد في اتصال هاتفي مع بايدن عشية القمة بعرقلة المباحثات حول البيان الختامي لقمة الناتو في فيلنيوس بشأن موقف الناتو من انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستقبلا.

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وقالت أربعة مصادر للمجلة إن شولتس كان يعارض إصدار بيان كان سيتضمن دعوة خاصة لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو.

وأضافت المصادر أن شولتس أبلغ بايدن كذلك بأنه يشكك في ضرورة إعفاء أوكرانيا من تنفيذ متطلبات خطة الأعمال للحصول على عضوية الناتو، لكن بايدن رفض شكوك شولتس بهذا الشأن، إذ أنه كان قد وافق على ذلك.

وجدير بالذكر أنه كان بين مقررات قمة حلف الناتو في فيلنيوس، التي عقدت في 11 و12 يوليو الماضي، والتي أعلن عنها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إعفاء أوكرانيا من تنفيذ خطة الأعمال الخاصة بالحصول على العضوية في الناتو.

المصدر: "ذي نيويوركر"