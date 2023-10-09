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بوتين يبحث غدا الوضع في الشرق الأوسط مع رئيس الوزراء العراقي

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بوتين يبحث غدا الوضع في الشرق الأوسط مع رئيس الوزراء العراقي
Sputnik
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أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري غدا الثلاثاء محادثات في الكرملين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ووفقا لبيان المكتب الصحفي، سيبحث الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء العراقي، الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك سبل تطوير التعاون الروسي -العراقي.

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وجاء في البيان: "وفي العاشر من أكتوبر ستتم في الكرملين مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية العراق محمد السوداني. وخلال ذلك ستتم دراسة قضايا تطوير التعاون الروسي العراقي متعدد الأوجه، بالإضافة إلى المواضيع الحالية على جدول الأعمال الدولي، وفي المقام الأول الوضع في الشرق الأوسط، بشكل شامل".

المصدر: تاس

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