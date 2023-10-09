الدفاع الروسية: إطلاق تحقيق في الكونغرس بشأن Prestige Biotech

أطلق الكونغرس الأمريكي تحقيقا في شركة Prestige Biotech التي أجرت تجارب بيولوجية غير قانونية في مدينة ريدلي بولاية كاليفورنيا، بعد نشر روسيا معلومات عن أبحاث أجريت هناك.

أفاد بذلك قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، حيث تابع أن ثلاث لجان تابعة للكونغرس الأمريكي بدأت دراستها لأنشطة الشركة، "بعد أن نشرت روسيا بيانات عن تجارب بيولوجية غير قانونية في أحد مختبرات كاليفورنيا".

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وأضاف كيريلوف أن الإدارة المحلية حاولت إلقاء اللوم على الصين في تنظيم عمل المختبر البيولوجي، دون تقديم أي دليل مقنع. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن شركة Prestige Biotech مسجلة في ولاية نيفادا، فيما يقع المختبر نفسه بالقرب من القاعدة البحرية الأمريكية في مقاطعة كينغز بولاية كاليفورنيا. وأشار كيريلوف إلى أن الخبراء الصينيين علقوا على المواد الإعلامية حول اكتشاف المختبر، ونقل عنهم قولهم إن "الولايات المتحدة تفتقد إلى السيطرة المناسبة على نتائج البحث والتطوير ذات الاستخدام المزدوج".

وأشار رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية إلى أن الشركة استحوذت على أكثر من 20 نوعا من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض والحيوانات ومعدات المختبرات، دون الإعلان عن أهدافها. ومن الوثائق التي حصلت عليها منظمة المراقبة الفضائية الأمريكية غير الحكومية، يتضح أنه تم تخزين المواد البيولوجية الخطرة بشكل غير صحيح في المرافق، وأكد كيريلوف على أن "طبيعة العمل السرية تتجلى في رفض مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الصحة الأمريكية تقديم معلومات لديهما حول أنشطة المختبر، وتم استدعاء ممثلي هذه الإدارات للكونغرس لتقديم معلومات سرية".

المصدر: تاس