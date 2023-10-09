أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحديث قائمة المشاركين في البرامج البيولوجية الأمريكية ذات الاستخدام المزدوج في أوكرانيا تضم مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وممثلي شركات.

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أفاد بذلك قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، حيث ضمت القائمة الجديدة:

توماس فول، نائب الرئيس والممثل الرسمي لشركة Black and Veatch في أوكرانيا، والذي أشرف على تنفيذ نظام PAX الإلكتروني ومراقبة العوامل والمواد البيولوجية.

كيفن أوليفال، نائب رئيس الأبحاث في منظمة EcoHealth Alliance، وشارك بشكل وثيق في مشاريع البنتاغون لدراسة الأمراض حيوانية المنشأ، التي تنتقل عن طريق الخفافيش.

ميخائيل أوساتي، نائب رئيس الإدارة الصحية والوبائية للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي أشرف على العمل في إطار مشاريع DITRA في أوكرانيا منذ عام 2018.

تاتيانا كريازوفا، المديرة التنفيذية للمعهد الأوكراني لسياسة الصحة العامة، والتي أشرفت على أبحاث مسببات الأمراض في معهد أبحاث مكافحة الطاعون، في أوديسا.

وتعهدت وزارة الدفاع بنقل المعلومات الواردة حول المنظمين والمشاركين في الأنشطة العسكرية البيولوجية إلى لجنة التحقيق الروسية، حيث قال كيريلوف إن هناك المزيد والمزيد من الأسئلة حول البرامج المشتركة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا ولا توجد إجابات يمكن أن تحل الوضع.

المصدر: نوفوستي