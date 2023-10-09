الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تنقل بعض أبحاثها البيولوجية لإفريقيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نقل الولايات المتحدة الأمريكية أبحاثها البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج إلى إفريقيا.

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جاء ذلك على لسان قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، حيث تابع: "أود الإشارة هنا إلى الجهود الروسية لفضح الأنشطة العسكرية البيولوجية غير القانونية للولايات المتحدة، وتدهور الوضع الوبائي في مواقع المنشآت البيولوجية في المنطقة الأوروبية، والتي أجبرت الإدارة الأمريكية على سحب الأبحاث ذات الاستخدام المزدوج إلى البلدان الإفريقية".

وأكد الجنرال كيريلوف على أن الوثائق المتوفرة لدى وزارة الدفاع "تؤكد أنشطة مقاولي البنتاغون الرئيسيين في القارة الإفريقية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون والكاميرون وأوغندا وجنوب إفريقيا. ومن بين عملاء الحكومة الأمريكية وكالة DTRA ووكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية