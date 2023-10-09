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وزير الخارجية الصيني يلتقي رئيس وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في بكين

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وزير الخارجية الصيني يلتقي رئيس وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في بكين
AP
لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووفد مجلس الشيوخ الأمريكي، بكين، 9 أكتوبر 2023
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التقى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، في بكين مع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الذي يرأس وفدا من حزبي مجلس الشيوخ.

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ولم يقدم التلفزيون المركزي الصيني أي تفاصيل أخرى حول اللقاء مضيفا أنه بعد بكين، يخطط شومر للذهاب إلى مدينة شيآن (شمال غرب الضين). وفي وقت سابق، زار الوفد الأمريكي شنغهاي، حيث استقبله أمين لجنة الحزب بالمدينة تشن جينينغ.

ومن المتوقع أن يتجه الوفد بعد انتهاء زيارته الصين، إلى كوريا الجنوبية واليابان.

ولم تعلن وزارة الخارجية الصينية عن زيارة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ولم تذكر تفاصيلها. وعبرت الوزارة عن أملها بأن تساهم هذه الرحلة في فهم الجانب الأمريكي للصين بشكل أكثر موضوعية.

المصدر: نوفوستي

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