وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يزور الصين الأسبوع المقبل

أعلن السيناتور الأمريكي مايك كرابو أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري ستزور الصين الأسبوع المقبل، وتأمل في لقاء رئيس البلاد شي جين بينغ.

وأكد كرابو في تصريح لوكالة "بلومبرغ" أن "هدفنا هو التواصل معهم، مثلما رأيتم مع بعض المسؤولين الكبار في الإدارة، حول دائرة واسعة من القضايا التي لدينا".

ولم يكشف السيناتور عن مواضيع محددة يخطط المشرعون لمناقشتها، مضيفا: "أننا نثق بالفعل في أنه كلما كان التواصل أكثر بيننا، زادت الفرص والقدرات لتسوية النزاع".

وأضاف أن الوفد يعتزم لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكن هذا الأمر غير مؤكد بعد.

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وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن الوفد، الذي سيضم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، سيبحث إمكانية عمل شركة Micron Technology في البلاد، حيث تواجه الشركة حاليا تحقيقا تجريه إدارة الأمن السيبراني الأمريكية، ما يهدد مبيعات الشركة في الصين.

ويخطط الوفد الأمريكي كذلك للتواصل مع أوساط الأعمال الأمريكية في شنغهاي، ومناقشة مباعث القلق بشأن المناخ الاستثماري بالنسبة للشركات الأمريكية.

وكان مكتب السيناتور تشاك شومر قد أعلن في وقت سابق أن السيناتور يعتزم القيام بجولة في الصين وكوريا الجنوبية واليابان، لكنه لم ينشر أي تفاصيل بشأن الجولة.

وقالت مصادر مطلعة لـ "بلومبرغ" إن البيت الأبيض على علم بخطط المشرعين، وشجعهم على القيام بالزيارة.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تأمل في "فتح الباب" أمام لقاء محتمل بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينغ في نوفمبر، علما بأن بايدن أعرب عن رغبته في لقاء شي أكثر من مرة، لكن الجانب الصيني لم يؤكد أي لقاء بينهما.

المصدر: بلومبرغ