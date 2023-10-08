محلل سابق في وكالة المخابرات الأمريكية يتحدث عن إهانة علنية تعرض لها زيلينسكي عند زيارته بولندا

قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أنه لم يحضر أي مسؤول بولندي رفيع المستوى لاستقبال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عند زيارته بولندا.

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وأشار جونسون، في حديث عبر "يوتيوب"، إلى أنه عقب زيارة زيلينسكي توجه إلى بولندا بعد فضيحة البرلمان الكندي، إلا أنه لم يلتق بأي مسؤول بولندي رفيع المستوى، لافتا إلى أن العلاقات بين بولندا وأوكرانيا سيئة في المرحلة الراهنة وهي في انحدار مستمر.

وتدهورت العلاقات بين كييف ووارسو بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة بسبب قضية صادرات الحبوب الأوكرانية عبر دول أوروبا الشرقية المجاورة.

وفي الـ15 من سبتمبر الماضي، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد 4 أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى عدة دول حدودية في الاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير لمراقبة الصادرات.

وبعد ذلك أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد، ما دفع أوكرانيا إلى تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

المصدر: نوفوستي