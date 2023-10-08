الزعيم الروحي دالاي لاما يتوجه إلى دلهي لإجراء فحوصات طبية

أفادت صحيفة " Ani" أن الزعيم الروحي التبتي دالاي لاما الرابع عشر توجه إلى دلهي لإجراء فحوصات طبية ، حسبما ذكرت آني نقلا عن السكرتير الشخصي للدالاي لاما شيمي ريجزين.

ونقلت الصحيفة عن السكرتير الشخصي للدالاي لاما شيمي ريجزين قوله: "لا يوجد ما يدعو للقلق، سيزور الزعيم الروحي مستشفى في دلهي، وربما المعهد الهندي للعلوم الطبية، لإجراء فحص طبي، وسيعود خلال اليومين المقبلين".

من ناحية ثانية، ذكرت مصادر أن الدالاي لاما غاب عن طقوس البوذيين التايوانيين التي جرت في الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر بسبب اعتلال صحته. وقد يؤجل زيارته القادمة لولاية سيكيم الهندية، بسبب حالته الصحية.

وفي وقت سابق، أعرب الدلاي لاما، في رسالة بعثها إلى سينغ تامانج رئيس وزراء ولاية سيكيم، عبر فيها عن تعازيه لوقوع خسائر في الأرواح وأضرار كبيرة جراء الفيضانات التي ضربت الولاية.

وُلد الدالاي لاما الرابع عشر (لامو دوندروب، لاحقًا تنزين جياتسو) في 6 يوليو 1935 في قرية تاكتسر في شمال شرق التبت.

في عام 1937، تم الاعتراف به باعتباره خلفا لسلفه، الدالاي لاما الثالث عشر.

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وفي عام 1940 تم تتويجه، بعد ضم التبت إلى الصين، لكنه اضطر للفرار إلى الهند في عام 1959.

يقع مقر إقامته في مدينة دارامسالا في ولاية هيماشال براديش الشمالية.

نظرا لأنشطته التعليمية في مختلف البلدان وجهود حفظ السلام، حصل الدالاي لاما الرابع عشر على جائزة نوبل للسلام في عام 1989.

وينظم دالاي لاما طقوس دورية للبوذيين من مختلف البلدان، بما في ذلك روسيا.

المصدر: ريا نوفوستي