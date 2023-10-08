قال فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون، إن متطرفين أوكرانيين، ارتكبوا جريمة قتل بحق 22 مدنيا من سكان مدينة سنيغيريفكا.

وأضاف: "اليوم، انتشرت تقارير حول مقتل 22 مدنيا على يد متطرفين أوكرانيين في سبتمبر من هذا العام في مدينة سنيغيريفكا بمقاطعة خيرسون. لا يوجد سبب لعدم الثقة في هذه المعلومات: القتل ممارسة شائعة من جانب عناصر نظام كييف".

إقرأ المزيد

ووفقا له، تم تنفيذ جريمة القتل من قبل أعضاء إحدى المنظمات القومية الأوكرانية.

وشدد سالدو على أن "النظام في كييف ترك ممارسة القمع بالذات لجماعات النازيين الجدد. ومع ذلك، فإن اللوم في قتل المدنيين لا يقع على عاتق الجلادين فقط بل يتحمل قادة النظام مسؤولية أكبر".

وفي التفاصيل، وقعت الجريمة في يوم 13 سبتمبر . ووفقا للمعلومات المتوفرة، قام بارتكاب الجريمة، عناصر من الجماعة الإرهابية الأوكرانية "القطاع اليميني"، وقتلوا خلالها 22 شخصا معظهم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 38 إلى 60 عاما، وفقط بسبب الاشتباه في تعاطفهم مع روسيا.

المصدر: وكالات