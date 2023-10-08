مصدر: إسرائيل لا تحتاج حتى الآن إلى المساعدة من واشنطن والناتو

قال مصدر دبلوماسي في بروكسل، إن إسرائيل لا تحتاج في هذه المرحلة من القتال إلى مساعدة عسكرية من واشنطن والناتو، ولكن إذا استمر النزاع وتوسعت جغرافيته فقد تحتاج لهذا الدعم.

وأضاف المصدر لمراسل "تاس": "في هذه المرحلة من المواجهة، يمتلك الجيش الإسرائيلي كل القوى والوسائل اللازمة لتحقيق النصر العسكري. ولذلك لا تحتاج إسرائيل الآن إلى مساعدة طارئة من الولايات المتحدة ودول الناتو. ولكن في حالة تصاعد النزاع ومع امتداده واتساع جغرافيته، فقد تصبح هذه المساعدة ضرورية".

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ووفقا له، إذا كانت هناك حاجة لمثل هذا الدعم، "فلن يتم تقديمه على مستوى التحالف، ولكن على مستوى الدول الأعضاء في الناتو بشكل منفرد لأسباب واضحة".

وعلى ما يبدو أن المقصود بـ"الأسباب الواضحة" عضوية تركيا في الناتو. يوم السبت شهدت تركيا موجة من التحركات الجماهيرية العفوية لدعم الفلسطينيين.

أمس السبت أطلقت حماس هجوما مباغتا ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف الصواريخ واختراق السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والدولة العبرية.

وتم اقتحام عدة مستوطنات الغلاف واشتبك الفلسطينيون بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

ودعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: تاس