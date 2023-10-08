مصدر: في 11 و12 أكتوبر وزراء دفاع الناتو يبحثون في بروكسل الوضع في إسرائيل

قال مصدر دبلوماسي في بروكسل لمراسل "تاس"، إنه ستتم مناقشة الحرب في إسرائيل خلال اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في 11 و12 أكتوبر.

وذكر المصدر، أنه رغم ذلك لم يتم حتى الآن إدراج هذا الموضوع، في جدول الأعمال الرسمي للاجتماع.

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وأضاف المصدر: "نتوقع أن يثير العديد من الحلفاء [الدول الأعضاء في الناتو]، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، موضوع الحرب في إسرائيل. في الوقت الحالي، لم يتم تضمينه في جدول أعمال الاجتماع، لأن الناتو غير ممثل في منطقة النزاع، ولكن ستتم مناقشته بالتأكيد".

وأشار المصدر إلى أن الوضع في إسرائيل، لن يؤثر على اجتماع مجموعة الاتصال بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في بروكسل في 11 أكتوبر.

أمس السبت أطلقت حماس هجوما مباغتا ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف الصواريخ واختراق السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والدولة العبرية.

وتم اقتحام عدة مستوطنات الغلاف واشتبك الفلسطينيون بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

ودعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: تاس