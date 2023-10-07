عملية "طوفان الأقصى".. أكثر من 40 قتيلا إسرائيليا و779 جريحا

أفادت مصادر إسرائيلية بسقوط أكثر من 40 قتيلا إسرائيليا وقرابة 800 جريح على خلفية عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت حركة حماس عن بدئها فجر اليوم السبت.

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وقالت خدمة الطوارئ والإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء في بيان إن طواقمها "قدمت منذ ساعات الصباح الرعاية الطبية لمئات المصابين وأعلنت مقتل 40 شخصا". وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة ما لا يقل عن 779 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إننا "تعرضنا لهجوم فلسطيني واسع النطاق بحرا وجوا وبرا وتعرضنا لقصف بآلاف الصواريخ".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مقاتلي حماس أسروا 35 إسرائيليا حتى الآن.

وأظهرت فيديوهات فرارا جماعيا للمستوطنين.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

المصدر: RT