لوكاشينكو يهنئ بوتين بعيد ميلاده

هنأ رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده الـ71، معتبرا مسار حياة الزعيم الروسي "مثالا مشرقا ومقنعا على الخدمة المتفانية للوطن".

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها لوكاشينكو لبوتين اليوم السبت ونشرتها الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي.

وفي رسالة التهنئة خاطب لوكاشينكو بوتين بقوله: "إن مسار الحياة الذي اخترتموه هو مثال مشرق ومقنع على الخدمة المتفانية للوطن. لقد نالت وطنيتكم واحترامكم للتراث التاريخي والثقافي لبلادكم والذي يعود تاريخه إلى قرون من الزمن، ودفاعكم الحازم عن مصالحها في الساحة الدولية، اعترافا شعبيا مستحقا".

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وأكد لوكاشينكو أن بيلاروس تقدر تقديرا عاليا مساهمة بوتين في تعزيز العلاقات البيلاروسية الروسية وموقفه الثابت بشأن مواصلة تعميق التكامل بين الدولتين.

يذكر أن لوكاشينكو قدم جرارا بيلاروسيا هدية إلى بوتين بمناسبة عيد ميلاده السبعين العام الماضي.

المصدر: "نوفوستي"