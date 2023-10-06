كازاخستان: اعتقال أكثر من 70 عضوا في الجماعات الإجرامية

أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان اليوم الجمعة، أن ضباط إنفاذ القانون شنوا عملية خاصة أدت إلى توقيف 72 عضوا في الجماعات الإجرامية المنظمة في عدة مناطق من البلاد.

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وقالت لجنة الأمن القومي في بيان لها: "في 5 أكتوبر نفذت لجنة الأمن القومي، بالتعاون مع الشرطة وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام، عملية خاصة في وقت واحد في محافظات جيتيسو (جنوب شرق) وجامبيل وتركستان (جنوب)".

وأضاف البيان أنه نتيجة العملية، "تم توقيف 72 عضوا من الجماعات المشتبه في حيازتهم الأسلحة والمخدرات بشكل غير قانوني، والابتزاز وتنظيم قنوات الهجرة غير الشرعية وارتكاب جرائم خطيرة أخرى".

وحسب البيان، فقد كانت الجماعات تمارس أنشطتها في المناطق الحدودية مع الصين (مركز "خورجوس" الدولي للتجارة الحدودية)، وأوزبكستان (معبر "جيبيك جولي")، وقرغيزستان (نقطة تفتيش "كورداي أوتو").

وذكر الأمن القومي أنه "خلال عمليات التفتيش، تم ضبط أسلحة نارية وذخائر، ومبالغ كبيرة من المال والمخدرات، فضلا عن أدلة مادية أخرى"، مضيفا أن إجراءات التحقيق تتواصل.

المصدر: "تاس"